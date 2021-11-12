Черкасская область перешла в "красную" зону

Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина. Теперь на территории области действуют наиболее строгие ограничения.

В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

Кроме того, местные власти запретили пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении.