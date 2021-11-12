В РФ отреагировали на статью Bloomberg о риске вторжения в Украину

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на статью агентства Bloomberg, что Россия, возможно, планирует новое вторжение в Украину: говорит, "нет, не планируем и никогда не планировали". Об этом сообщают росСМИ.

Российский дипломат также сообщил, что у России "есть право собирать войска там, где мы хотим".

"Это не территория Украины, это территория России", – заявил он в том числе и о временно оккупированном украинском полуострове Крым.