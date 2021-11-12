политика

В РФ отреагировали на статью Bloomberg о риске вторжения в Украину

12 ноября 2021
08:53
965
Поделиться:

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на статью агентства Bloomberg, что Россия, возможно, планирует новое вторжение в Украину: говорит, "нет, не планируем и никогда не планировали". Об этом сообщают росСМИ.

Российский дипломат также сообщил, что у России "есть право собирать войска там, где мы хотим".

"Это не территория Украины, это территория России", – заявил он в том числе и о временно оккупированном украинском полуострове Крым.

Читайте также: Вооруженные силы РФ постоянно держат мощные наступательные силы вокруг Украины — ОП

Теги: Россия, война

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
На климатическом саммите с опозданием на сутки приняли итоговое соглашение
На климатическом саммите с опозданием на сутки приняли итоговое соглашение86
COVID-19: В Украине за сутки 14490 новых случаев, летальных исходов - 403
COVID-19: В Украине за сутки 14490 новых случаев, летальных исходов - 403179
Хакеры взломали почту ФБР
Хакеры взломали почту ФБР247
Оккупанты обстреляли санитарные автомобили, один медик тяжело ранен
Оккупанты обстреляли санитарные автомобили, один медик тяжело ранен321
мнения
Закрытие Kyiv post - это реальное давление на свободу слова
Юрий БУТУСОВ
Закрытие Kyiv post - это реальное давление на свободу слова993
Ну круто же!
Михаил ФЕДОРОВ
Ну круто же!2087
Решение суда в Амстердаме – не сенсация, а закономерность
Виталий ПОРТНИКОВ
Решение суда в Амстердаме – не сенсация, а закономерность3151
Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации
Михаил ФЕДОРОВ
Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации9570
Партия быстро сделанных
Александр КИРШ
Партия быстро сделанных3901
This is КМИС, или Препарация цифр
Александр КИРШ
This is КМИС, или Препарация цифр3512
"1984" в 2021-м?
Александр КИРШ
"1984" в 2021-м?4631
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
3 217 639 
+14 490
Болеет:  
509 694 
+2 941
Выздоровело:  
2 631 240 
+11 146
Умерло:  
76 705 
+403
Привито:  
12 187 561 
+145 241

последние новости
Сегодня
09:29
The Mirror: Британия готова перебросить сотни спецназовцев в Украину39
09:21
На климатическом саммите с опозданием на сутки приняли итоговое соглашение81
09:04
У польско-белорусской границы найдено тело 20-летнего сирийца138
08:45
Кислорода на Луне хватит на 100 тысяч лет, - ученые227
08:44
Булгур – альтернатива привычным крупам
Булгур – альтернатива привычным крупам198
08:21
COVID-19: В Украине за сутки 14490 новых случаев, летальных исходов - 403178
08:11
Лондон призвал Европу вместе противостоять "Северному потоку-2"222
08:06
Хакеры взломали почту ФБР245
07:44
Сладкая радость ребенка – конфеты
Сладкая радость ребенка – конфеты236
07:39
В Харькове завтра похолодает до -7°1044
07:29
Оккупанты обстреляли санитарные автомобили, один медик тяжело ранен318
13 ноября 2021
21:02
О главном на Главном за 13 ноября 2021595
20:57
Боец ВСУ получил осколочные ранения в результате обстрела690
20:38
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах738
20:25
Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе937
20:13
"Металлист" победил "Прикарпатье" со счетом 4:0614
19:39
В Украину прорвется волна арктического холода, – Диденко1037
19:22
Прокуратура потребует увеличить залог для водителя, сбившего двоих детей в Харькове818
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00075197219848633 [2] => 0.16740107536316 )