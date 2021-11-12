В РФ отреагировали на статью Bloomberg о риске вторжения в Украину
12 ноября 2021
08:53
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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на статью агентства Bloomberg, что Россия, возможно, планирует новое вторжение в Украину: говорит, "нет, не планируем и никогда не планировали". Об этом сообщают росСМИ.
Российский дипломат также сообщил, что у России "есть право собирать войска там, где мы хотим".
"Это не территория Украины, это территория России", – заявил он в том числе и о временно оккупированном украинском полуострове Крым.
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