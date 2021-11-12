МВД определило 10 участков украинской границы, где могут происходить основные подходы мигрантов

В Министерстве внутренних дел определили около 10 участков украинской границы, где могут проходить основные подходы мигрантов. Участки усилят пограничниками и Нацгвардией

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передаёт Укринформ.

"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет.

И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, на следующий год построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь.

Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - подчеркнул он.

Монастырский продолжил: "Определены 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий.

Монастырский также отметил, что на заседании СНБО говорилось и о подразделениях теробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.

Министр сообщил, что в точках возможного обострения есть смысл провести "обучение по территориальной обороне".

Кроме того, по словам Монастырского, он дал указание "поднять все общественные формирования по охране общественного порядка" у украинско-белорусской границы, которые должны пройти соответствующие учения.