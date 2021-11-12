политика

Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили его мать и украинских врачей

12 ноября 2021
09:24
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклии Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечение прав гражданина Украины Михеила Саакашвили, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения", - указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей", - уточняется в сообщении.

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Теги: Саакашвили, Зеленский

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