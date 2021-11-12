Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили его мать и украинских врачей
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклии Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечение прав гражданина Украины Михеила Саакашвили, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения", - указывается в сообщении.
Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.
"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей", - уточняется в сообщении.
У телефонній розмові з @GharibashviliGe наголосив, що права громадянина 🇺🇦 @SaakashviliM мають бути повністю гарантовані відповідно до міжнародних норм. Звернувся з проханням щодо допуску до Міхеіла Саакашвілі його матері, близьких, а також українських лікарів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал