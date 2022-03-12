Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины
12 марта 2022
13:21
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Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину, конвои с иностранным вооружением станут целями российских военных. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его высказывания приводит «Интерфакс».
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», — сказал Рябков. По его словам, Вашингтон не воспринимает предупреждения Москвы как серьезные сигналы.
Теги: война
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