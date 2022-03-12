Зеленский обратился к украинцам: не имеем права снижать интенсивность обороны

Украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору. Мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы это ни было сложно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников. Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость", - отметил глава государства.