Политика

Зеленский обратился ко всем лидерам мира с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя

12 марта 2022
13:57
544
Поделиться:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с просьбой помочь в освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военнослужащие.

"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя. Ивана Фёдорова. Громада города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что уже позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ожидаем, чтобы они – лидеры мира – показали, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека. Человека, олицетворяющего собой всю мелитопольскую громаду. Украинцев, которые не сдаются", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области

Теги: зеленский, война

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области
Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области124
Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах
Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах516
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных932
В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей
В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей1386
мнения
Їм тепер із цим жити
Сергій ЖАДАН
Їм тепер із цим жити148
Мои красные линии
Александр КИРШ
Мои красные линии364
Из-под бомб: мозаика нашего времени
Александр КИРШ
Из-под бомб: мозаика нашего времени590
Людоедов нельзя кормить гамбургерами
Виталий ПОРТНИКОВ
Людоедов нельзя кормить гамбургерами1017
АДСКИЕ ЦИФРЫ ДЛЯ ОРКОВ
Арсен АВАКОВ
АДСКИЕ ЦИФРЫ ДЛЯ ОРКОВ1213
Предельно честно
Александр КИРШ
Предельно честно1130
Даже если завтра путин сдохнет, трибунал должен состоятся
Арсен АВАКОВ
Даже если завтра путин сдохнет, трибунал должен состоятся1363
последние новости
Сегодня
19:19
Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области120
18:56
ВС РФ привлекает зэков воевать в Украине - Генштаб ВСУ228
18:49
Под Харьковом ВСУ и Нацгвардия захватили российский модуль разведки
Под Харьковом ВСУ и Нацгвардия захватили российский модуль разведки569
18:36
Виталий Портников: Зачем Путину армия Лукашенко?466
18:22
Замкомандира полка "Азов": "Давайте ударим в тыл по врагу"831
18:10
Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах509
18:00
Харьковские бюджетники начали получать зарплату367
17:47
Паралимпиада-2022: у Украины еще три медали216
17:34
"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских солдат1122
17:29
В Запорожской области российский танк раздавил авто с ребенком
В Запорожской области российский танк раздавил авто с ребенком689
17:10
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных932
17:02
В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей1386
16:51
Шольц и Макрон больше часа призывали Путина прекратить огонь1071
16:39
Фотофакт: В Иваново задержали активиста с плакатом "*** *****"
Фотофакт: В Иваново задержали активиста с плакатом "*** *****"786
16:22
В Луганской области украинские воины взяли в плен одного оккупанта и захватили БРДМ
В Луганской области украинские воины взяли в плен одного оккупанта и захватили БРДМ515
16:10
Киву объявят в международный розыск506
15:57
BBC: "Если падет Харьков, падет вся Украина"1870
15:44
Российским войскам разрешили мародерствовать858
15:29
Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне о создании "ХНР"819
15:23
Спасатели продолжают разбирать завалы на ул. Холодногорской в Харькове
Спасатели продолжают разбирать завалы на ул. Холодногорской в Харькове900
15:04
В плену СБУ оказался сильно избитый боевик ЧВК "Вагнер"
В плену СБУ оказался сильно избитый боевик ЧВК "Вагнер"1283
14:51
Оккупанты взорвали дамбу, но вода в Крым все равно не пойдет, - глава разведки852
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00073099136352539 [2] => 0.06660795211792 )