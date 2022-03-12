ВСУ вывели из строя треть БТГ российской армии, - Арестович

Украинские защитники вывели из строя треть батальйонно-тактических групп российской армии, заявляет советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«По данным нашего командования, более 90 батальйонно- тактических групп противник задействовал на территории Украины, начиная с 24 февраля. Более 30 уничтожено или выведено из строя, потеряло боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника», - сказал Арестович на брифинге.

По его словам, в настоящее время противник пытается «соскребать» резервы на Кавказе, в Крыму, в так называемых "ЛНР/ДНР".

« Они пытаются создать группировку до 20 тысяч человек и через две недели кинуть их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию. Но если мы перемололи элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще небоеспособна», - подчеркнул Арестович.

Советник главы Офиса президента также рассказал, что на сегодняшнее утро на большинстве оперативных направлений противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону.

« Это касается Киевского, Черниговского, Сумского, Харьковского, Южного направлений, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но гибнут под нашими ударами. Единственно, где противник пытается продвигаться в тактическом отношении – это зона ООС: Северодонецк, район Волновахи, Мариуполя - наиболее болезненная наша точка. Но командование об этом знает, применяет соответствующие меры, и военно-политическое руководство Украины хорошо контролирует обстановку», - от метил Арестович.