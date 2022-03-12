MoneyGram не будет работать в России

Платежная система MoneyGram приостанавливает предоставление услуг в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы уведомляем наших клиентов и агентов о решении приостановить предоставление услуг в России", – говорится в сообщении.

MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.

"Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счёт", – отметила компания.

Она добавила, что каждый день количество транзакций направленных в Украину и соседние страны растет, так как клиенты переводят деньги своим семьям.