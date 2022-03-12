В плену СБУ оказался сильно избитый боевик ЧВК "Вагнер"

Боевик ЧВК "Вагнер", имеющий боевой опыт, участник операций в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах, оказался в плену СБУ.

Судя по видео, которое опубликовала спецслужба, "вагнеровцу" хорошо "начистили пику" перед тем как он оказался перед камерой.

"Оккупант верил в сказку и теперь: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов».

Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов.

Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.

Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление…", - говорится в комментарии СБУ.