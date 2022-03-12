В плену СБУ оказался сильно избитый боевик ЧВК "Вагнер"
Боевик ЧВК "Вагнер", имеющий боевой опыт, участник операций в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах, оказался в плену СБУ.
Судя по видео, которое опубликовала спецслужба, "вагнеровцу" хорошо "начистили пику" перед тем как он оказался перед камерой.
"Оккупант верил в сказку и теперь: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов».
Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов.
Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.
Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление…", - говорится в комментарии СБУ.
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