Спасатели продолжают разбирать завалы на ул. Холодногорской в Харькове

Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома, в который попала российская ракета.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным данным, под завалами на четвертом этаже находится тело погибшей 73-летней женщины", - рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Отметим, что дом подвергся атаке в ночь на 2 марта.