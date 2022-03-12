Спасатели продолжают разбирать завалы на ул. Холодногорской в Харькове
12 марта 2022
15:23
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Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома, в который попала российская ракета.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"По предварительным данным, под завалами на четвертом этаже находится тело погибшей 73-летней женщины", - рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Отметим, что дом подвергся атаке в ночь на 2 марта.
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