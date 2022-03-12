Российским войскам разрешили мародерствовать

В связи с неудачной попыткой провести молниеносное наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на «самообеспечение». То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.

К тому же мародерство сопровождается многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних", - сообщает разведка.