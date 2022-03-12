Киву объявят в международный розыск

В Государственном Бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления в международный розыск Илью Киву.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет передан заграничным коллегам.

10 марта 2022 года следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении ГБР.

Ранее Офис Генерального прокурора объявил Илье Киеве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России в Украину Илья Кива записал видеопоздравление с днем российской армии и озвучил потребность в освобождении Украины.

Сам Илья Кива находится за пределами Украины, а партия ОПЗЖ, к которой он принадлежал, исключила его из своих рядов 3 марта.