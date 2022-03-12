В Луганской области украинские воины взяли в плен одного оккупанта и захватили БРДМ
12 марта 2022
16:22
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В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы Украины и ВС Украины изгнал захватчиков с окраины одного из украинских городов.
"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного захватчика", - сообщает Генштаб ВСУ.
Теги: война
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