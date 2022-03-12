В Луганской области украинские воины взяли в плен одного оккупанта и захватили БРДМ

В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы Украины и ВС Украины изгнал захватчиков с окраины одного из украинских городов.

"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного захватчика", - сообщает Генштаб ВСУ.