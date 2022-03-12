Общество

Фотофакт: В Иваново задержали активиста с плакатом "*** *****" В Иваново задержали активиста за одиночный пикет с плакатом «*** *****». На него составили протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает ОВД-Инфо. Читайте также: British American Tobacco уходит из России



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