Фотофакт: В Иваново задержали активиста с плакатом "*** *****"
12 марта 2022
16:39
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В Иваново задержали активиста за одиночный пикет с плакатом «*** *****». На него составили протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает ОВД-Инфо.
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Теги: россия
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