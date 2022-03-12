Шольц и Макрон больше часа призывали Путина прекратить огонь

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина к немедленному прекращению огня на территории Украины. Кроме того, в телефонном разговоре лидеры двух стран настаивали на начале процесса дипломатического урегулирования конфликта, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, переговоры длились 75 минут, передает DW.

В первой половине дня Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и получил от него его оценку текущей ситуации. Стороны договорились и далее оставаться в тесном контакте, отметил Хебештрайт.