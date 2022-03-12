В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей

СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских.

"Российская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимы.

Так, из 2 тыс. боевиков так называемой ЛНР, которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек.

Это приводит оккупантов в бешенство, и открывается истинное лицо «миротворцев».

«Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду всех х#ярить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех х#ярить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили», – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.