Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными медиа впервые озвучил потери украинских защитников.

По его словам, за время полномасштабной войны с Россией Украина потеряла около 1300 военных.

"У нас погибло где-то 1300 военных людей, а в России — более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира", - сказал он.

На вопрос о российских военнопленных Зеленский сказал: «Про пленных: думаю, что 500-600 людей на вчера, мне кажется военных, которые сдались в плен, приблизительно так. Точной цифры я не могу сказать. Меняется это количество, много из них побежало, много из них где-то прячется в каких-то зданиях, кто-то пробирается в Россию, то есть там небольшой хаос, я бы так об этом сказал».