В Запорожской области российский танк раздавил авто с ребенком
В Запорожской области российские военные танком переехали "Таврию": погибли два взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
"На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия" с гражданскими, которые пытались выехать из опасной зоны и остановились на обочине.
В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в автомашине", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личности всех погибших.
Правоохранители начали уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
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