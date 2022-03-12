"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских солдат

В Киевской области "кадыровцы" расстреляли более десяти раненых в боях в Украине российских военнослужащих, которых должны были эвакуировать в Беларусь.

Об этом пишет УП, ссылаясь на данные разведки.

"По полученной информации, 12 марта около 16.00 в захваченном оккупационными войсками России населенном пункте Бородянка Бучанского района Киевской области Украины "кадыровцами" расстреляно 12 раненых военнослужащих 36 ОМСБР (в/ч 06705, м.д. ВС РФ, подлежащих эвакуации на территорию Республики Беларусь.

Детали инцидента уточняются", - говорится в сообщении.