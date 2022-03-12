Спорт

Паралимпиада-2022: у Украины еще три медали

12 марта 2022
17:47
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Украинские спортсмены добыли в борьбе еще три медали в восьмой день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщил Национальный олимпийский комитет. Награды были завоеваны в разных классах лыжных гонок на средней дистанции свободным стилем.

«Среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие), преодолевавших 10 км, на пьедестал взошли сразу две представительницы Украины. Чемпионкой Игр стала Александра Кононова (LW8), бронзовой медалисткой – Ирина Буй (LW8)», – говорится в сообщении .

«У мужчин, соревновавшихся в категории с нарушением зрения на дистанции 12,5 км, бронзу завоевал Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Александр Никонович)», – добавили в НОК.

В общей сложности, по данным НОК, у национальной сборной Украины на Паралимпиаде-2022 уже 28 наград: 10 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых.

Паралимпиада-2022 началась в Пекине 4 марта.

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Теги: паралимпиада

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