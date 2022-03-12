Харьковские бюджетники начали получать зарплату

Заработную плату начали выплачивать медикам, учителям, коммунальщикам и другим работникам бюджетной сферы Харькова.

Об этом сегодня, 12 марта, в своем Telegram-канале сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, город героически проживает 17-й день войны благодаря военным и его жителям - врачам, рабочим, всем харьковчанам.

«Только сегодня на маршруты вышло 68 машин, которые вывозят мусор из города. Огромная благодарность водителям, которые, несмотря на опасность обстрелов, работают. Огромное спасибо нашим тепловикам. Только за эту ночь они подключили 48 домов. Огромное спасибо водникам, которые переподключают разбитые водопроводы. Дорогие мои, мы держимся. Мы - вместе, мы - победим, потому что мы - харьковчане!» - обратился мэр к горожанам.