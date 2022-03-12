Политика

Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах

12 марта 2022
18:10
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Президент Зеленский дал сегодня интервью иностранным СМИ. Вот краткое изложение разговора с журналистами:

- я благодарен Польше, что они принимают наших граждан. Многие страны принимают, но есть некоторые государства, которые относятся: "Окей, такое случилось, но вы помните, кто вы", есть и такое...

- эта война, сложная война, она объединила нашу нацию

- на всех фронтах сложная ситуация, по разному сложная. Некоторых маленьких городков уже просто не существует - это просто трагедия и людей этих больше нет

- на сегодня есть 14 гуманитарных коридоров, о которых мы договорились с российскими оккупантами. Но всё не так просто происходит, подарков со стороны оккупантов нет

- в гуманитарных коридорах поехали представители церквей, до этого гуманитарные коридоры оккупанты расстреливали. Там и УПЦ Московского Патриархата, если они и по ним начнут стрелять, тогда у меня уже нет слов

- 100% мы знаем, что будет победа и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали договорённостей, которые могут быть между Украиной и РФ. Начало должно быть с прекращения огня, мы все это понимаем и это даст разблокировать гуманитарные процессы

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- я рад, что впервые за 2 года, слышу от России, что может быть диалог. А мы обращались к ним даже не десятки раз. Вы должны понимать, что все эти тысячи смертей - это, потому что Россия ни разу не подтвердила встречу. Сначала были ультиматумы с боку РФ, сейчас мы видит, что трёх/четырёхдневной оккупации со стороны РФ не произошло, как и смены руководства нашего государства. Даже если привести сюда умирать миллион российских граждан, то оккупировать украинцев невозможно. Можно засыпать Украину трупами российских военных, но оккупировать головы наших людей - невозможно

- в переговорах Украины и России нужно больше интеграции наших западных партнёров. Гарантии безопасности Россия дать не может после такой кровавой войны. Гарантии безопасности должны предложить лидеры других стран.

- если будут десятки, сотни тысяч людей, которых Россия мобилизует - они прийдут с тысячами танков и зайдут в Киев. Мы это понимаем. Если они будут совершать ковровые бомбардировки и просто решат стереть всю память этого региона, историю Киевской Руси, они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас, они зайдут в Киев. Если в этом цель, то пусть заходят, но им придётся жить на этой земле точно без нас, друзей среди нас они точно не найдут

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- согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО - нет и я этого не вижу и не слышу. Даже когда мы говорим про закрытие неба, в таких мелочах для лидеров НАТО и таких важных вещах для украинцев, согласованной позиции - нет. Смелости в объединении НАТО в таком вопросе - нет и это большая проблема, проблема в философии

- мы благодарны за ту поддержку, которую нам дают некоторые страны НАТО и благодарны за ту поддержку, про которую Альянс говорит

- касательно Израиля, я позитивно отношусь к посредничеству Израиля. Иерусалим может быть точкой для встречи мировых лидеров

- когда мы говорим про договор безопасности и какие страны там должны быть, Израиль, однозначно, должен быть среди этих стран

- Украина - это отражение того, что думают свободные люди во всем мире. Как мы боремся, я думаю, все видят. А то, что люди выходят по всему миру на свои площади не просто так, все они считают, что Европа и мир должны делать больше и сейчас делают недостаточно. В ином случае они бы выходили на свои площади и аплодировали своим лидерам и говорили им слова благодарности, что они не кинули Украину. То, что в Украине сегодня - это то, что будет в Европе завтра и для этого все должны бороться за себя, у нас

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- мне кажется, что некоторые лидеры будут сидеть в кафе и пока в это кафе не прилетит бомба, они не поверят, что это случится с ними и до этого времени никто небо закрывать не будет. Я точно никому не желаю этого

- чтобы закрыть небо, есть противоракетная оборона, которую можно поставить Украине, мы нашли этот вид вооружения во всем мире, конкретно до складов. Мы говорили, что готовы купить эти системы. Все готовы, но не те, кто решает такие вопросы

- Россия проводит террористические акты, которые имеют ежедневный характер. Стрельба по роддому в Мариуполе или обстрел ракетами центра Харькова

- одного мэра города они застрелили, мэра Мелитополя они украли. Они его там пытают за то, что он не хочет сказать, что он рад видеть российскую власть. Им нужно видео. Я позвонил по этому поводу Шольцу, Макрону и Дуде. И они могут показать насколько они сильны, чтобы мэра отпустили. Они могут позвонить Путину, со мной он не хочет говорить

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- мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском союзе и нам не нужно ничего обещать, нас нужно поддержать

- около 500-600 пленных российской армии сейчас находятся в Украине, которые сдались в плен

- то, что заморозили активы русским - это правильное решение, нужно это было делать быстрее

- сегодня Россия захватывает и украинские атомные электростанции и газотранспортную систему.

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Теги: война, зеленский

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