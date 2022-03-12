Политика

Замкомандира полка "Азов": "Давайте ударим в тыл по врагу"

12 марта 2022
18:22
856
Поделиться:

Замкомандира полка "Азов" с позывным "Калина" о сложной ситуации в Мариуполе:

"Несмотря на все оборонительные действия и контратаки защитников города, вражеская орда продолжает продвижение. Ведутся тяжёлые бои за каждую улицу и дом. Местные жители и иностранцы, которые остались в Мариуполе, подвергаются безжалостному уничтожению. Вражеская авиация продолжает скидывать бомбы. Артиллерия разрушает жилые кварталы. Местное население готовит "коктейли Молотова" для сопротивления против оккупантов. Призываю военно-политическое руководство страны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию гражданских. Давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся, а ждём, чтобы пойти в решительное наступление и разгромить врага".

Читайте также: Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области

Теги: война, мариуполь

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области
Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области150
Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах
Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах520
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных939
В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей
В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей1399
мнения
Їм тепер із цим жити
Сергій ЖАДАН
Їм тепер із цим жити152
Мои красные линии
Александр КИРШ
Мои красные линии365
Из-под бомб: мозаика нашего времени
Александр КИРШ
Из-под бомб: мозаика нашего времени590
Людоедов нельзя кормить гамбургерами
Виталий ПОРТНИКОВ
Людоедов нельзя кормить гамбургерами1017
АДСКИЕ ЦИФРЫ ДЛЯ ОРКОВ
Арсен АВАКОВ
АДСКИЕ ЦИФРЫ ДЛЯ ОРКОВ1213
Предельно честно
Александр КИРШ
Предельно честно1130
Даже если завтра путин сдохнет, трибунал должен состоятся
Арсен АВАКОВ
Даже если завтра путин сдохнет, трибунал должен состоятся1363
последние новости
Сегодня
19:19
Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области141
18:56
ВС РФ привлекает зэков воевать в Украине - Генштаб ВСУ238
18:49
Под Харьковом ВСУ и Нацгвардия захватили российский модуль разведки
Под Харьковом ВСУ и Нацгвардия захватили российский модуль разведки591
18:36
Виталий Портников: Зачем Путину армия Лукашенко?484
18:22
Замкомандира полка "Азов": "Давайте ударим в тыл по врагу"848
18:10
Интервью Зеленского иностранным СМИ в тезисах520
18:00
Харьковские бюджетники начали получать зарплату370
17:47
Паралимпиада-2022: у Украины еще три медали218
17:34
"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских солдат1127
17:29
В Запорожской области российский танк раздавил авто с ребенком
В Запорожской области российский танк раздавил авто с ребенком691
17:10
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных936
17:02
В Харькове оккупантам разрешили расстреливать мирных жителей, включая детей1399
16:51
Шольц и Макрон больше часа призывали Путина прекратить огонь1074
16:39
Фотофакт: В Иваново задержали активиста с плакатом "*** *****"
Фотофакт: В Иваново задержали активиста с плакатом "*** *****"793
16:22
В Луганской области украинские воины взяли в плен одного оккупанта и захватили БРДМ
В Луганской области украинские воины взяли в плен одного оккупанта и захватили БРДМ521
16:10
Киву объявят в международный розыск508
15:57
BBC: "Если падет Харьков, падет вся Украина"1874
15:44
Российским войскам разрешили мародерствовать860
15:29
Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне о создании "ХНР"823
15:23
Спасатели продолжают разбирать завалы на ул. Холодногорской в Харькове
Спасатели продолжают разбирать завалы на ул. Холодногорской в Харькове901
15:04
В плену СБУ оказался сильно избитый боевик ЧВК "Вагнер"
В плену СБУ оказался сильно избитый боевик ЧВК "Вагнер"1286
14:51
Оккупанты взорвали дамбу, но вода в Крым все равно не пойдет, - глава разведки854
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00075697898864746 [2] => 0.046333074569702 )