Замкомандира полка "Азов": "Давайте ударим в тыл по врагу"
Замкомандира полка "Азов" с позывным "Калина" о сложной ситуации в Мариуполе:
"Несмотря на все оборонительные действия и контратаки защитников города, вражеская орда продолжает продвижение. Ведутся тяжёлые бои за каждую улицу и дом. Местные жители и иностранцы, которые остались в Мариуполе, подвергаются безжалостному уничтожению. Вражеская авиация продолжает скидывать бомбы. Артиллерия разрушает жилые кварталы. Местное население готовит "коктейли Молотова" для сопротивления против оккупантов. Призываю военно-политическое руководство страны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию гражданских. Давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся, а ждём, чтобы пойти в решительное наступление и разгромить врага".
Звернення заступника командира полку "Азов" друга Калини щодо ситуації у Маріуполі. pic.twitter.com/4ZCoWZJda0— Еспресо (@EspresoTV) March 12, 2022
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