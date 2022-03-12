Замкомандира полка "Азов": "Давайте ударим в тыл по врагу"

Замкомандира полка "Азов" с позывным "Калина" о сложной ситуации в Мариуполе:

"Несмотря на все оборонительные действия и контратаки защитников города, вражеская орда продолжает продвижение. Ведутся тяжёлые бои за каждую улицу и дом. Местные жители и иностранцы, которые остались в Мариуполе, подвергаются безжалостному уничтожению. Вражеская авиация продолжает скидывать бомбы. Артиллерия разрушает жилые кварталы. Местное население готовит "коктейли Молотова" для сопротивления против оккупантов. Призываю военно-политическое руководство страны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию гражданских. Давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся, а ждём, чтобы пойти в решительное наступление и разгромить врага".