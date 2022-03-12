Под Харьковом ВСУ и Нацгвардия захватили российский модуль разведки
В Харьковской области украинские силы захватили российский модуль комплекса «Барнаул-Т» для подразделений противовоздушной обороны.
Сообщается, что в операции по захвату модуля приняли участие бойцы Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины.
«Здесь, на передовой, «Гром» (лейтенант НГУ) открыл в себе очень полезные навыки – проводить зачистки и захватывать технику врага», – рассказывают в Нацгвардии.
В одной из вылазок был захвачен модуль разведки и управления на гусеничном шасси 9С932-1 из состава системы управления войсками в тактическом звене Барнаул-Т.
Барнаул-Т осуществляет разведку воздушных целей и прием информации от сопряженных систем обнаружения.
Выдает данные о траектории целей, формирует сценарий действий зенитных подразделений и распределение целей на каждом уровне управления с учетом возможностей конкретных подразделений, их позиции, боеготовности, состояния боекомплекта и т.д.
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