Происшествия

Под Харьковом ВСУ и Нацгвардия захватили российский модуль разведки

12 марта 2022
18:49
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В Харьковской области украинские силы захватили российский модуль комплекса «Барнаул-Т» для подразделений противовоздушной обороны.

Сообщается, что в операции по захвату модуля приняли участие бойцы Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины.

«Здесь, на передовой, «Гром» (лейтенант НГУ) открыл в себе очень полезные навыки – проводить зачистки и захватывать технику врага», – рассказывают в Нацгвардии.

В одной из вылазок был захвачен модуль разведки и управления на гусеничном шасси 9С932-1 из состава системы управления войсками в тактическом звене Барнаул-Т.

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Барнаул-Т осуществляет разведку воздушных целей и прием информации от сопряженных систем обнаружения.

Выдает данные о траектории целей, формирует сценарий действий зенитных подразделений и распределение целей на каждом уровне управления с учетом возможностей конкретных подразделений, их позиции, боеготовности, состояния боекомплекта и т.д.

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Теги: война, трофеи

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