Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области
Украинским защитникам удалось освободить еще два населенных пункта в Черниговской области. Об этом сообщает командование ОТГ "Север".
Кроме того оккупантам не дали возможность установить понтонную переправу, что сдерживает врага по продвижению на Киев.
"Как результат – имеем в трофеях более 10-ти единиц техники врага", - отмечено в сообщении командования ОТГ..
Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче.
Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва.
Як результат - маємо в трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць.
Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля.Читайте также: ВС РФ привлекает зэков воевать в Украине - Генштаб ВСУ
Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії.
Віримо в український народ, віримо в Збройні Сили України!!!
Разом до перемоги!!!!
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