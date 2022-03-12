Политика

Украинские воины освободили два населенных пункта в Черниговской области

12 марта 2022
19:19
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Украинским защитникам удалось освободить еще два населенных пункта в Черниговской области. Об этом сообщает командование ОТГ "Север".

Кроме того оккупантам не дали возможность установить понтонную переправу, что сдерживает врага по продвижению на Киев.

"Как результат – имеем в трофеях более 10-ти единиц техники врага", - отмечено в сообщении командования ОТГ..

Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче.

Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва.

Як результат - маємо в трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць.

Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля.

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Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії.

Віримо в український народ, віримо в Збройні Сили України!!!

Разом до перемоги!!!!

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Теги: война

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